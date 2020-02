Cannabisbedrijf Whoopi Goldberg sluit de deuren MVO

Bron: ANP 0 Celebrities Whoopi Goldberg stapt uit de cannabisbusiness. De actrice heeft de stekker uit Whoopi & Maya getrokken, het bedrijf dat ze vier jaar lang met zakenpartner Maya Elizabeth runde.

Volgens de New York Post is een ruzie tussen de twee eigenaressen de oorzaak van de ondergang van het bedrijf. Het bestuur zou eerder hebben geprobeerd de onderneming op te delen, maar uiteindelijk besloot Goldberg er de brui aan te geven.

Whoopi & Maya richtte zich in eerste instantie vooral op vrouwen met menstruatieklachten. Het bedrijf verkocht snacks, crème en badproducten met medicinale marihuana die de pijn van maandelijkse krampen zouden verlichten. Bij de lancering in 2016 verklaarde Goldberg tegenover Vanity Fair. “Dit zijn geen producten voor als je echt high wil worden, het is gemaakt om klachten weg te nemen. Een joint smoken is prima, maar de meeste mensen kunnen dat niet doen als ze naar hun werk moeten. Dit kun je dan wel meenemen.”