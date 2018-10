Canadese Justin Bieber roept Amerikanen op om te stemmen KD

25 oktober 2018

18u23

Bron: Twitter

Justin Bieber (24) heeft zijn Amerikaanse fans opgeroepen om te gaan stemmen tijdens de tussentijdse verkiezingen op 6 november. Opmerkelijk, want Justin is zelf helemaal geen Amerikaan.

Justin woont al jaren in de VS, maar heeft nog altijd de Canadese nationaliteit. Hij mag dus niet stemmen, maar zou het wel doen als hij kon. Dat meldt de zanger in een tweet. Nu hij in de VS woont, merkt hij dat het land niet alleen belangrijk is voor de mensen die er leven, maar ook voor mensen in andere landen en werelddelen. "Ik hoop dat iedereen die daartoe in staat is gaat stemmen. Laat je stem horen", schrijft de zanger. Hij volgt daarmee het voorbeeld van onder andere Amy Schumer, Miley Cyrus en Taylor Swift.

De tussentijdse verkiezingen zijn de enige kans die de Amerikaanse burger heeft om het gevoerde beleid van de zittende president Donald Trump te beoordelen.