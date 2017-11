Canadese actrice vertelt voor de camera hoe ze misbruikt werd door Ratner en Weinstein: "Als je echt schrik hebt, geef je op den duur toe" Sven Van Malderen

20u10

Bron: Megyn Kelly Today 0 Photonews Celebrities Een Canadese actrice heeft voor de camera een pakkende getuigenis afgelegd tegen regisseurs Brett Ratner en Harvey Weinstein. De eerste zou Natasha Henstridge gedwongen hebben tot orale seks, de tweede zou voor haar neus gemasturbeerd hebben. "Als je echt schrik hebt en niet weet tot wat iemand in staat is... Dan geef je op den duur toe", klonk het uit haar mond.

Henstridge was 19 jaar toen ze Ratner tegen het lijf liep. Actrice was ze toen nog niet, model wel. "Ik leerde hem kennen via gemeenschappelijke vrienden. We zaten samen op een appartement, allicht dat van hem. Ik was er in ieder geval nog nooit geweest. We waren met zes à zeven personen aan het indommelen voor een film. Toen ik wakker werd, was ik nog alleen met hem. Van het ene kwam het andere, ik mocht niet meer vertrekken. Vanaf dat punt werd het echt angstaanjagend."

"Eerst dacht ik nog dat hij enkel zijn kans wilde wagen. Maar toen ik echt weg wilde, werd het me duidelijk dat het geen spelletje was. Hij werd heel agressief."

AFP Brett Ratner.

"Orale seks, hoe kan iemand je daar nu toe verplichten? Het is een vraag die ik vaak krijg. Wel... Als je schrik hebt en niet weet waartoe iemand in staat is op fysiek vlak, dan geef je uiteindelijk toe. En dat is wat ik gedaan heb."

"Ik was doodsbang. Van zodra hij eindelijk toestemming gaf om weg te gaan, ben ik naar huis gelópen. Ik huilde, schaamde me dood en voelde me smerig. Het feit dat ik er zelf niets in te zeggen had, was verschrikkelijk."

"Ik heb het voorval heel snel van me afgezet, zodat ik kon verdergaan met mijn leven. Ik heb na verloop van tijd enkele goede vrienden ingelicht, maar eigenlijk wil je er niets meer mee te maken hebben. Je wordt een vechtjas, je wil vergeten dat het ooit gebeurd is."

Photonews Natasha Henstridge.

Dat Ratner later uitgroeide tot een bijzonder succesvol regisseur -denk maar aan 'Rush Hour' en 'X-Men'- strooide extra zout in de wonde. "We zijn eigenlijk op hetzelfde moment begonnen en plots zie je hem naar het sterrendom gekatapulteerd worden. Het leven is echt niet eerlijk."

Ratner wordt nog door acht andere vrouwen publiekelijk beschuldigd van ongewenste intimiteiten. Onder hen ook actrice Olivia Munn, nog een bekende naam dus. Amy Kaufman, de journaliste van de LA Times die het verhaal uitbracht, werd naar eigen zeggen zelfs al gecontacteerd door 45 slachtoffers. En toch is er nog geen enkele klacht ingediend. Hoe dat kan?

Getty Images for Michael Kors Olivia Munn.

"Omdat ze bang zijn, net als ik", maakt Henstridge duidelijk. "Vergeet niet dat je het in de rechtbank moet opnemen tegen een schatrijk iemand. Je naam wordt door het slijk gehaald en er zullen veel leugens gelanceerd worden. Het is ook gewoon lastig om te praten over zoiets persoonlijks."

"Mijn ouders weten het nog maar recent. Het zijn nuchtere mensen die niet graag in de belangstelling komen. Ik wilde hun leven niet verknallen, maar nu zijn ze allebei van mening dat er iets moet tegen gedaan worden. 'Dit mag andere vrouwen niet overkomen', zeiden ze. Voor mij was dat een kantelpunt. Want nu duidelijk geworden is dat er nog veel meer slachtoffers zijn, voel ik nog meer schaamte. Wat als ik er toen iets van gezegd had? Was dit dan ook allemaal gebeurd?"

AFP Harvey Weinstein.

Ook met Weinstein beleefde Henstridge een nare ervaring. "Ik ben toch nogal een geluksvogel", klinkt het ironisch. "Ik had met hem om professionele redenen afgesproken in een hotel. Hij begon meteen te flirten, plots ging het dus niet meer om die job. Hij heeft eveneens vreselijke dingen met me gedaan. Zijn verhaal in de media was voor mij het sein om zelf open kaart te spelen tegenover Ratner."

"Brett was meer agressief, Harvey heeft zich voor mijn ogen bevredigd. Die laatste bleef ook aandringen toen ik mezelf opgesloten had in een kamer. Een fysieke aanval heb ik gelukkig kunnen vermijden."