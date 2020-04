Canadese actrice en activiste Shirley Douglas (86) overleden IB

06 april 2020

03u57

Bron: Belga 0 Celebrities De Canadese actrice en activiste Shirley Douglas is zondag op 86-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar zoon, acteur Kiefer Sutherland, bekendgemaakt.

De actrice, die al een tijdje ziek was, stierf aan de gevolgen van een longontsteking. Er is volgens haar zoon geen link met het coronavirus.

Shirley Douglas was als actrice zowel actief in Canada als de VS, en werkte samen met bekende regisseurs als Stanley Kubrick en David Cronenberg. Ze zette zich als activiste ook in voor onder meer de burgerrechtenbeweging, de Black Panthers en de bescherming van het Canadese gezondheidssysteem.