Camila Cabello biedt excuses aan na opduiken oude racistische berichten: "Ik zal hier eeuwig spijt van heben"

19 december 2019

07u45

Bron: Page Six 4 Celebrities Camila Cabello (22) heeft zich op Twitter uitgebreid geëxcuseerd voor enkele oude Tumblr-posts die ze in 2012 online heeft gezet. Die zouden racistisch getinte memes en teksten bevatten. Dat schrijft Page Six.

Het was Twitter-gebruiker @motivatefenty die de zeven jaar oude berichten op haar tijdlijn postte. Op de screenshots was te zien hoe Camila Cabello onder meer het woord ‘neger’ en een aantal Aziatisch getinte scheldwoorden gebruikte, én hoe ze bevestigde dat het effectief om haar account ging. In het verleden werd de voormalige Fifth Harmony-zangeres er al eens van beschuldigd haar collega Normani een ‘neger’ te hebben genoemd, maar dat heeft ze altijd fel ontkend.

In een lang bericht op Twitter biedt ze nu haar excuses aan. “Toen ik jonger was, had ik een taalgebruik waar ik me nu diep voor schaam en waar ik voor eeuwig spijt van zal hebben. Ik was nog onopgeleid en onwetend. Eens ik me bewust werd van de geschiedenis en de zwaarte en echte betekenis achter deze verschrikkelijke en kwetsende taal, was ik verschrikkelijk beschaamd dat ik het ooit gebruikt had." Ze vervolgt: “Ik ben 22 nu. Ik ben volwassen. Ik ben gegroeid en heb bijgeleerd. Ik ben me bewust van een belangrijk stuk geschiedenis, en de pijn die dat met zich meedraagt. Dat had ik toen nog niet door.”

“Deze fouten geven niet de persoon weer die ik ben of die ik ooit geweest ben. Ik sta voor liefde en inclusiviteit en in mijn hart is er nooit, zelfs toen niet, plaats geweest voor haat of verdeeldheid. Ik kan niet genoeg herhalen hoezeer het me spijt en hoe beschaamd ik me voel. Ik verontschuldig me dan ook opnieuw vanuit de grond van mijn hart.”

I’m sorry from the bottom of my heart. pic.twitter.com/iZrnUawUAb camila(@ Camila_Cabello) link