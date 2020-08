Cameron Diaz: “Stoppen met acteren was een enorme opluchting” Redactie

06 augustus 2020

07u15

Bron: AD

Cameron Diaz heeft allesbehalve spijt van haar besluit om te stoppen met acteren. De 47-jarige actrice zette in 2014 een punt achter haar Hollywood carrière en dat bevalt haar meer dan goed. Dit liet ze weten in een gesprek met mede-actrice Gwyneth Paltrow, voor haar online show 'Goop Health: The Sessions'.

“Toen ik 40 werd besloot ik dat ik mijn leven opnieuw wilde gaan leiden, maar dan op een andere manier. Jarenlang werkte ik me kapot van 's morgens vroeg tot 's avonds laar en dat vrat aan me. Toen ik eenmaal besloot te stoppen met acteren en me te richten op mijn persoonlijke leven en mijn relaties met familie en vrienden, kwam Benji ineens in mijn leven. Dat voelde meteen zo goed, dat we vrij snel daarna zijn getrouwd," aldus Cameron, die in 2015 met Benjamin 'Benji' Madden trouwde.

Op de vraag hoe Diaz zich voelt na het afscheid nemen van een glansrijke Hollywood carrière, antwoordt ze: ,,Ik heb er vrede mee. Voor het eerst in mijn leven ging ik echt voor mezelf zorgen, in plaats van gejaagd door het leven te gaan. Het is een enorme opluchting, hoe gek dat voor sommige mensen misschien ook klinkt. Het is heel intens om altijd maar in 'the spotlight' te moeten leven en aan dat ideale plaatje te moeten voldoen.”

Cameron bekende ook zich nooit echt prettig gevoeld te hebben bij de privileges die bij haar vak kwamen kijken. “Alles werd voor me gedaan en geregeld en ik snap ook wel dat dat erbij hoort. Maar eerlijk gezegd vind ik het veel fijner om mijn eigen zaakjes te regelen.”