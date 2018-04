Cameron Diaz plant extravagant vrijgezellenfeest voor Gwyneth Paltrow MVO

13 april 2018

13u11 0 Celebrities Gwyneth Paltrow (45) stapt binnenkort in het huwelijksbootje met Brad Falchuk (47) en daar gaat natuurlijk een vrijgezellenfeest aan vooraf. Dat van Platrow zal georganiseerd worden door haar goede vriendin Cameron Diaz (45), en die heeft grootse plannen.

Zo zullen er om te beginnen heel wat andere beroemdheden aanwezig zijn op het feestje. Onder de genodigden: Stella McCartney, Drew Barrymore, Reese Witherspoon en Kate Hudson.

Voor Gwyneth is het het eerste huwelijk dat ze moet plannen. Met haar vorige echtgenoot, Coldplay zanger Chris Martin, trouwde ze stiekem. "Mijn vriendinnen zijn allemaal erg enthousiast", zegt ze. "Ze sturen me foto's van trouwjurken... Ze zijn er allemaal even hard mee bezig als ik."

Dat belooft dus een heftig vrijgezellenfeestje te worden, want ook daar had ze de vorige keer geen tijd voor, en Diaz wil dat nu compenseren.

Het wordt een party op locatie, en dan wel in het exotische Mexico. Deze zondag barst het feest los, dus de dames proberen alvast een beetje bij te slapen zodat ze een wilde nacht kunnen beleven.