Cameron Diaz mist acteren geen seconde: "Ik hoef niets meer te verkopen, ik kan gewoon leven"

06 augustus 2019

18u01

Bron: ANP 0 Celebrities In 2014 was Cameron Diaz (46) voor het laatst in een film te zien, en sindsdien geniet de actrice van haar pensioen aan de zijde van echtgenoot Benji Madden (40). Maar daar heeft ze absoluut geen spijt van, vertelt ze in het tijdschrift InStyle.

“Hoe ik het bekijk, heb ik meer dan de helft van mijn leven aan het publiek gegeven", vertelt Cameron Diaz aan InStyle. “Ik vind het daarom goed dat ik nu tijd voor mezelf neem om te kiezen hoe ik terugkom in de wereld. Als ik daarvoor kies. Ik mis het acteren niet. Op dit moment interesseer ik me voor wellness en dat soort dingen. Maar wat ik ook ga doen, het moet iets zijn waar ik gepassioneerd over ben - iets dat moeiteloos aanvoelt.” En daarvoor kijkt de voormalige actrice ook naar haar vriendinnen. “Ik houd ervan om iets te maken, dus ik ben op zoek naar een project dat voor mij goed aanvoelt. Ik heb een paar dingen op stapel staan, maar het is nog wat vroeg om daarover te praten. En ik vind het geweldig wat mijn vriendinnen aan het doen zijn, zoals Gwyneth Paltrow met Goop en mijn schoonzus Nicole Richie met House of Harlow.”

Voorlopig geniet Diaz dus nog even van haar vrije tijd. “Het is echt fijn dat niet iedereen weet waar ik mee bezig ben. Mijn tijd is helemaal van mezelf. Ik moet geen films meer verkopen, en omdat ik niets verkoop, ben ik niemand ook maar iets verschuldigd. Ik kan gewoon leven.”

En dat doet ze met veel plezier aan de zijde van haar echtgenoot Benji Madden. “Met hem trouwen was het beste dat me ooit is overkomen. Hij is de beste", klinkt het verliefd. “Het huwelijk is hard werken, en je hebt iemand nodig die samen met jou wil werken, want het werk moet eerlijk verdeeld worden. Ik wist niet of ik klaar was om te trouwen, maar ik wist wel dat Benji speciaal was. Hij is gewoon een goede man. Geen bullshit, en dat is verfrissend. Ik ben zo dankbaar voor hem.”