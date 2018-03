Cameron Diaz is dan toch "met pensioen" lva

30 maart 2018

03u14

Bron: ANP/BuzzE 0 Celebrities In een interview met het Amerikaanse tijdschrift Entertainment Weekly heeft Cameron Diaz (45) min of meer toegegeven "stiekem met pensioen te zijn gegaan". De filmster kwam voor het eerst sinds 2002 samen met haar The Sweetest Thing-collega's Selma Blair en Christina Applegate en merkte tijdens het gesprek op dat dat best vreemd was. "Waarom zijn we niet eerder bij elkaar gekomen? Ik bedoel, ik doe momenteel helemaal niets!", aldus Cameron.

"Nou, ik doe anders ook vrij weinig", reageerde Christina. "Ik ben ook min of meer met pensioen, ik heb al jaren niet meer gewerkt. Ik ben nu moeder en dat vergt genoeg van mijn tijd." Cameron stelde hierop voor elkaar vaker te zien vanaf nu: "Ik ben eigenlijk echt met pensioen en zou het superleuk vinden om jullie meer te zien."

Selma Blair zei een aantal maanden geleden al dat Cameron een paar stappen terug nam wat betreft acteren. "Cam en ik gingen lunchen en we hadden het over The Sweetest Thing. Ik zei dat ik een tweede film eigenlijk best wel zag zitten, maar zij reageerde heel eerlijk: "ik ben er wel klaar mee eigenlijk."

Hoewel Blair later terugkwam op haar uitspraken en zei dat ze het als grapje bedoeld had, lijkt het er nu officieel op dat Cameron Diaz voorlopig niet meer op het witte doek te aanschouwen is.