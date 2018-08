Calvin Harris en Dua Lipa pakken Top 40-record MVO

09 augustus 2018

16u57 0 Celebrities Het nummer 'One Kiss' van Calvin Harris en Dua Lipa staat voor de zestiende week op rij op nummer 1 in de Top 40. Door deze prestatie is de zomerhit nu de langst genoteerde nummer 1-hit aller tijden in Nederland.

Het record was in handen van Ed Sheeran met 'Shape of You' en Luis Fonsi ft. Daddy Yankee met 'Despacito'. Beide nummers stonden in 2017 vijftien weken op de hoogste plaats in de hitlijst.

Met het verbreken van het Top 40-record bevestigt One Kiss de status van zomerhit van 2018. Het nummer van het Britse duo kwam eind april binnen op plaats 9 en steeg een week later door naar de top. Voor Calvin Harris is One Kiss zijn vierde grote nummer 1-hit. Eerder stond hij bovenaan met 'Summer', 'Blame' en 'How Deep Is Your Love'. Dua Lipa stond hiervoor alleen met 'New Rules' een week aan de top van de hitlijst.

De Top 40 is vrijdagmiddag te beluisteren op Radio 538.