Caitlyn Jenner zoekt draagmoeder voor baby kv

02 augustus 2019

04u03

Bron: ANP 0 Celebrities Hoewel ze bijna 70 jaar is en al 6 kinderen heeft, zou Caitlyn Jenner graag een baby in haar leven verwelkomen met haar 22-jarige vriendin Sophia Hutchens. Volgens Closer Magazine “is het een droom van transgender Jenner om nu de rol van moeder in plaats van vader op zich te nemen”.

“Caitlyn en Sophia hebben het al een poosje over het krijgen van kinderen en zijn op zoek naar een geschikte draagmoeder, omdat Sophia eveneens transgender is," aldus een bron. Hoewel hun relatie nooit officieel bevestigd is, verschijnen de twee regelmatig samen op feestjes en woont Sophia bij Caitlyn in Malibu.

Volgens het blad zouden Jenner's kinderen niet staan te springen om een nieuw broertje of zusje. De baby zou namelijk jonger zijn dan de kleinkinderen die Caitlyn al heeft.



Uit Caitlyn's twee eerste huwelijken heeft zij dochter Casey en zoons Burt, Brody en Brandon. Met haar meest recente ex-vrouw Kris Jenner deelt ze dochters Kendall en Kylie. Ook was ze jarenlang stiefvader van de Kardashians, toen Caitlyn nog door het leven ging als Bruce.