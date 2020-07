Caitlyn Jenner wil Kanye's vicepresident worden MVO

17 juli 2020

07u12

Bron: ANP 3 Celebrities Nu Kanye West (43) zich definitief heeft aangemeld als kandidaat voor het Amerikaanse presidentschap, staan er onmiddellijk mensen op die graag onderdeel uit willen maken van zijn regering, mocht West in november verkozen worden tot president van de Verenigde Staten. Caitlyn Jenner (70) laat weten ‘graag Kanye’s vicepresident te worden’.

Caitlyn zou Kanye direct een berichtje gestuurd hebben, nadat hij op 4 juli bekendmaakte voor het presidentschap te gaan. De 70-jarige Jenner zou een nieuwe baan als ‘VP’ helemaal zien zitten. Volgens haar vormt ze het perfecte team met Kanye, qua leeftijdsverschillen en levenservaring. Daarbij kunnen de twee goed met elkaar overweg en zijn ze altijd eerlijk tegen elkaar.

Of het daadwerkelijk zo ver gaat komen valt nog te bezien. Kanye moet eerst nog de strijd aangaan met de huidige president Donald Trump en de Democratische presidentskandidaat Joe Biden. In de aankomende weken wordt er meer bekend gemaakt over Kanye’s programma.