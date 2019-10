Caitlyn Jenner viert 70e verjaardag met familie SDE

31 oktober 2019

08u16

Bron: ANP 0 Celebrities Caitlyn Jenner werd eerder deze week 70 jaar. Die mijlpaal mocht niet ongemerkt voorbij gaan, vond jongste dochter Kylie (22), en dus organiseerde ze een etentje in het chique Nobu in Malibu.

Heel wat familieleden kwamen opdagen, blijkt uit de foto’s die de familie op sociale media postte. Zo zien we Kylies zus Kendall en halfbroer Brandon met diens zwangere vriendin Cayley. Ook Caitlyns 22-jarige vriendin was van de partij, net als Kim en Kourtney Kardashian, Caitlyns voormalige stiefdochters. Khloé en Rob, de twee andere Kardashians, waren nergens te bespeuren. Ook zonen Brody en Burt en dochter Casey waren niet aanwezig. Dat het tussen Caitlyn en haar kinderen/stiefkinderen niet altijd even goed botert, is al langer geweten. Veel heeft te maken met Caitlyns geslachtsverandering in 2015. De voormalige atleet Bruce werd toen een vrouw, maar haalde in interviews zwaar uit naar onder meer ex-vrouw, Kris Jenner. En dat konden haar stiefkinderen moeilijk verkroppen. En zoon Brody verweet haar dan weer dat ze het te druk had om tijd vrij te maken voor zijn huwelijk.

Maar op het feestje liet de familie dat niet aan hun hart komen. Bij wat foto’s van de avond op Instagram schreef de jarige: "Wat een bijzonder verjaardagsetentje. Ik hou van jullie allemaal." Ook Kylie, Kourtney en Kim deelden foto's en video's van het etentje op social media. Op een van de beelden die Kim postte, zingt de groep voor Caitlyn en vraagt haar daarna een wens te doen. "Ik wou dat we vaker met z'n allen samen konden zijn", zegt de kersverse 70-jarige daarop. Opvallend was ook de verjaardagstaart die Caitlyn van haar familie kreeg. Daarop stond een grote foto van de realityster toen ze nog door het leven ging als Bruce. De jarige had daar blijkbaar geen problemen mee; ze deelde een close-up van de taartfoto, waarop ze peuter Kendall en baby Kylie in haar armen heeft, op Instagram (klik op de Instagram-foto hieronder door naar rechts om de foto te bekijken, red.).