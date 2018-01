Caitlyn Jenner vertrouwt Kardashians niet: "Gelukkig heb ik ook nog andere kinderen" MVO

07u45 0 ap Caitlyn Jenner Celebrities De familie Kardashian wist lange tijd niets van de geslachtsoperatie van Caitlyn Jenner, omdat zij hen niet vertrouwde met die informatie. Dat vertelde Caitlyn dinsdag in het programma van de Britse presentator Piers Morgan.

De oud-atleet gaf haar voormalig stiefdochter Kim Kardashian afgelopen voorjaar een voorpublicatie van haar autobiografie, maar liet daar een deel uit weg, onder meer de passage waarin ze onthulde dat haar operatie had plaatsgevonden. Ze geeft nu toe dat dat met opzet was. "Omdat ik niet wilde dat ze dat naar de media lekten."

Caitlyn spreekt niet meer met haar oud-stiefkinderen Kourtney, Kim, Khloé en Rob Kardashian en hun moeder Kris Jenner. In het gesprek geeft ze aan dat dat pijnlijk is, "maar niet het einde van de wereld." De band met de dochters die zij met Kris kreeg, Kendall en Kylie Jenner, is wel goed. "Gelukkig heb ik een hoop kinderen", aldus de realityster, die nog drie volwassen zoons en een dochter heeft uit eerdere huwelijken.