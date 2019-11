Caitlyn Jenner slachtoffer van transfobie in Britse ‘Expeditie Robinson’: “Je hoeft haar niet aardig te vinden, maar je mag haar écht niet meer Bruce noemen” MVO

19 november 2019

19u47 0 Celebrities Caitlyn Jenner wordt binnenkort één van de deelnemers in het Britse realityprogramma ‘I’m A Celebrity... Get Me Out Of Here!’, dat is zowat ‘Expeditie Robinson’, maar dan enkel met bekende deelnemers. Nog voor de show wordt uitgezonden gaat Caitlyn al vlot over de tongen, en lang niet altijd op een positieve manier...

Caitlyn is dit jaar veruit de bekendste deelnemer van de show. Als Olympisch kampioen en ouder van twee bekende modellen: Kylie en Kendall Jenner, kon het ook niet anders. Ze zou 500.000 pond hebben gekregen om samen met de andere celebs enkele weken op een onbewoond eiland te verblijven. Daar moet ze allerlei proeven doorstaan, en als ze pech heeft zelfs enkele kevers eten als uitdaging.

Haatberichten

Op zich al genoeg om over te praten, maar op Twitter is er een veel verontrustendere trend aan de gang. Kijkers die niet blij zijn met haar deelname noemen de bekende transgendervrouw bij het verkeerde geslacht, en gebruiken daarnaast ook haar oude name: Bruce Jenner. Het gaat niet om slechts enkele twitteraars, maar om een vloedgolf aan haatberichten die bewust inspelen op haar geslachtsverandering.

“Ik was er even niet goed van, toen ik mijn sociale media opendeed”, schrijft Metro-journaliste Emma Kelly. “Mensen wilden haar bewust in verlegenheid brengen door haar oude naam te gebruiken, en haar geslacht te ontkennen.”

Sommige haters op sociale media gingen nog een stap verder, en beweerden dat het programma Caitlyn niet mocht adverteren als ‘houder van een Olympische gouden medaille’, omdat ze die won voor haar geslachtsverandering.

Transfobie

“Wel, laat me het even voor jullie uitklaren”, aldus Kelly. “Dat zijn niet gewoon bitsige twittergrapjes, dat is transfobie. En dat is niet oké. Je hoeft haar niet aardig te vinden. Ik vind haar persoonlijk ook arrogant overkomen en ik vind haar openlijke steun voor president Trump bovendien vreselijk. Maar je mag haar geslacht niet ontkennen. Een transvrouw is een vrouw, en een transman is een man. Punt, andere lijn. Caitlyn heeft iets goeds gedaan voor de LGBTQ-gemeenschap door haar transitie zo duidelijk in beeld te brengen. Daarmee kan ze anderen de moed geven om zelf die stap te zetten. Maar als transgender jongeren zien dat zelfs een lid van de familie Kardashian geen steun krijgt van het grote publiek, welke hoop is er dan nog voor hen?"