Caitlyn Jenner reageert op geboorte kleinkind: "Zij zal me alleen als vrouw kennen, terwijl haar moeder nog altijd 'pa' zegt" MVO

06 februari 2018

06u28 0 Celebrities Als een apetrotse grootouder heeft Caitlyn Jenner via Instagram gereageerd op de geboorte van haar kleindochter. Haar jongste dochter Kylie werd afgelopen week voor het eerst moeder en dat zorgt voor veel emoties bij Caitlyn.

"Mijn dochter heeft een dochter gekregen. Het was, en is nog steeds, geweldig om naast je te staan tijdens deze reis. Die kleine is nu al ZO mooi! Ik kan niet wachten om haar te zien opgroeien," schrijft Caitlyn onder een babyfoto van Kylie zelf.

In een eerder interview met het televisieprogramma This Morning zei de realityster het fijn te vinden dat haar jongste kleinkinderen haar alleen maar als Caitlyn kennen en niet als Bruce, de man die ze was voordat ze haar transitie onderging. Haar dochters Kendall en Kylie zeggen nog altijd 'Dad' tegen haar, iets waarmee Caitlyn geen enkel probleem heeft. "Ik was en blijf altijd hun vader," aldus 's werelds meest beroemde transgender vrouw.

My daughter just had a daughter. It’s amazing to be by your side through this journey. She’s SO beautiful already. Can’t wait to watch her grow. Throwback to my baby, as a baby @kyliejenner Een foto die is geplaatst door null (@caitlynjenner) op 06 feb 2018 om 02:09 CET