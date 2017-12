Caitlyn Jenner raakt dak en labrador kwijt LVA

Instagram: Caitlyn Jenner Celebrities Hoewel ze niet in de directe lijn van de hevige bosbranden in Los Angeles woont, heeft de sterke wind er wel voor gezorgd dat het dak van Caitlyn Jenner's huis is Malibu eraf is gewaaid. Toen Caitlyn dat bij thuiskomst ontdekte, na een etentje in de stad, kwam ze er tot haar schrik achter dat haar geliefde labrador Bertha ook verdwenen was. Ze post regelmatig foto's van haar hond op haar Instagram account en is stapelgek op het beest.

Het dak was deels in het zwembad beland en lag verder verspreid over de tuin. Toen Caitlyn de voordeur opende, was Bertha nergens te bekennen. Ondanks haar pogingen om de hond te vinden, was er geen teken van leven van het dier. Vanwege veiligheidsredenen was Jenner genoodzaakt om bij familie te overnachten en moest ze haar zoektocht staken.

De volgende dag ging ze terug naar haar huis met een van haar zonen, doodsbang dat de hond onder het puin was beland. Het dak was te zwaar om zelf weg te slepen en dus moest er een professional aan te pas komen om de brokstukken te ruimen. Een van de werklui meldde dat hij een hond had gezien aan de kant van de weg, op weg naar Caitlyn's huis. Hierop sprong ze direct in de auto en vond Bertha terug. De viervoeter zat onder het vuil, maar bleek verder ongedeerd.

