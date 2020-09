Caitlyn Jenner neemt het op voor de Kardashians en voor transgendergemeenschap JVE

16 september 2020

06u33

Bron: ANP 0 Celebrities Hoewel Caitlyn Jenner (70) sinds haar transitie een compleet nieuw leven is gaan leiden, waakt ze nog steeds als een leeuwin over haar dochters Kendall en Kylie, en haar ex-vrouw Kris en stiefdochters Kim, Kourtney en Kylie. Dat blijkt uit een, inmiddels verwijderde, Instagram post van Caitlyn.

In de podcast ‘The Joe Roe Experience’ sprak presentator Joe Rogan met zijn gast uitgebreid over de beroemde reality-familie. Rogan maakte de opmerking “dat Caitlyn zich vast had laten ombouwen omdat ze jarenlang met al die wijven heeft samengewoond.”

Hij ging nog even door en betrok de situatie op zichzelf: "Ik heb zelf drie dochters en een vrouw. Dus ik snap hoe het is om omringd te zijn door vrouwen. Misschien is Caitlyn altijd al een vrouw geweest, die geboren is in het verkeerde lijf. Maar ik denk ook dat als je maar lang genoeg met dit soort bitches onder een dak woont, dat je dan net zo wordt als zij."

Al die opmerkingen schoten Jenner volledig in het verkeerde keelgat. Via Instagram kwam ze op voor haar familie en verweet ze Rogan flinke schade toe te brengen aan de transgendergemeenschap met zijn opmerkingen. Joe Rogan heeft zelf nog niet gereageerd.

