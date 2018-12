Caitlyn Jenner: “Kim Kardashian is echt extreem slim” TK

13 december 2018

09u24

Bron: ANP 0 Celebrities Ze mogen dan geen contact meer hebben, maar Caitlyn Jenner was deze week vol lof over Kim Kardashian. Volgens de realityster is haar ex-stiefdochter extreem slim.

Caitlyn was te gast bij een televisiecongres in Beverly Hills en sprak daar onder meer over ‘Keeping Up With The Kardashians’, waarin ze zelf dertien seizoenen lang te zien was. Volgens Us Weekly zei de voormalig topsporter: "Neem Kimberly. Ze doet deze show al twaalf, dertien jaar en ze is nog altijd relevant. Acteurs komen en gaan, ze doen hun werk en zijn een serie of een film lang relevant, en dan zie je ze drie jaar niet. Maar Kimberly blijft in de kijker."

De 69-jarige was tijdens haar huwelijk met Kris Jenner stiefvader van Kim, Kourtney, Khloé en Robert Kardashian. Caitlyn heeft ook zes biologische kinderen uit drie huwelijken, waar ze ook haar trots over uitsprak. "Mijn kinderen doen het allemaal ontzettend goed. We hebben ook een hechte band", zei ze over Casey, Burt, Brandon, Brody, Kendall en Kylie Jenner. "Ik zou ze het liefst net als vroeger elke dag zien. Iedereen heeft het alleen zo druk. Maar onze relatie is goed.”