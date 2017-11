Caitlyn Jenner: "Ik heb Kim Kardashian al een jaar niet meer gesproken" MVO

Caitlyn Jenner (68), de transgender vader van Kylie en Kendall Jenner, heeft het aan de stok met hun halfzusje Kim. "De periode na mijn operatie is moeizaam verlopen, aan de Kardashian kant van de familie," geeft Caitlyn toe. "Ik heb Kim al zeker een jaar niet meer gesproken."

"Om eerlijk te zijn, hebben we totaal geen contact meer. Met niemand in die familie, eigenlijk," zucht ze. "Ze willen mij niet meer in hun leven. Ze hebben me zelfs vrij serieus uitgekafferd... Het is heel pijnlijk wanneer je kinderen dat doen." Caitlyn was namelijk erg betrokken bij de opvoeding van Kim, Khloé en Kourtney Kardashian, de oudste dochters binnen het gezin. Hun moeder, Kris Jenner, had al drie kinderen toen ze Caitlyn - toen nog Bruce - leerde kennen. Later kregen ze samen Kendall en Kylie.

"Ik hoop dat het in de toekomst verbetert, maar daar durf ik mijn hand niet voor in het vuur steken. Ach ja, we zullen zien..."

Photo News Kim Kardashian