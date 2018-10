Caitlyn Jenner heeft spijt van steun aan Trump: “Hij valt transgendergemeenschap onophoudelijk aan” IB

26 oktober 2018

05u36

Bron: Washington Post, ANP 0 Celebrities Caitlyn Jenners hoop om met de Amerikaanse president Donald Trump te werken aan betere bescherming voor transgenders is vervlogen. De realityster verklaarde in een ingezonden brief in de Washington Post dat ze fout zat toen ze geloofde dat Trump zijn best zou doen om zich in te zetten voor haar gemeenschap.

Ze legt in het stuk ook uit waarom ze destijds vertrouwen had in oud-realitycollega Trump. "Hij was de eerste Republikeinse presidentskandidaat die toezegde deze waardevolle, kwetsbare groep te steunen en ik voelde me gesterkt door het applaus dat hij daarvoor kreeg tijdens de Republikeinse conventie."

Waardigheid

Daar komt ze nu op terug. "Helaas zat ik ernaast. De realiteit is dat de transgemeenschap onophoudelijk aangevallen wordt door de president. Hij negeert onze menselijkheid. Hij heeft onze waardigheid beledigd."

Eerder deze week lekten plannen van Trump uit om gender te gaan behandelen als vaststaande zaak, gebaseerd op geslachtskenmerken bij de geboorte. Transgenders zouden dan hun sekse in officiële documenten niet meer mogen veranderen.