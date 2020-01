Caitlyn Jenner had het moeilijk met haar transitie: “Ik overwoog zelfmoord” SDE

26 januari 2020

15u14

Bron: Metro UK 0 Celebrities Het was het meest besproken showbizz-nieuws van 2015, toen Bruce Jenner - bij ons vooral bekend als de stiefpapa van Kim Kardashian - aankondigde dat hij een zij wilde worden. Maar die transitie verliep achter de schermen niet zo vlot, want Caitlyn (70) - zoals ze nu door het leven gaat - dacht op een bepaald moment zelfs aan zelfmoord. Dat vertelde ze op het evenement ‘An Audience With Caitlyn Jenner’.

Caitlyn vertelde op het evenement over het moeilijkste moment van haar transitie. “Voor mij ging het eigenlijk niet om die overgang", klonk het. “Het ging over hoe het mijn familie zou beïnvloeden. Daar maakte ik me erg veel zorgen over. Nadat ik met alle tien kinderen gepraat had - en zij waren oké - praatte ik als laatste met mijn dominee. Die avond ging ik naar bed, en de volgende dag ging ik door de velden wandelen, want ik had aan zelfmoord gedacht.”

De oorzaak bleek een foto te zijn. “Ik wist dat er een foto van mezelf ging uitkomen die de tabloids hadden verkregen, en het ging geen goede foto zijn. Ik dacht: van zodra die foto uitkomt, zal de pleuris uitbreken." Ze vervolgde: “Overal waar ik ging volgden vier of vijf auto’s vol paparazzi me, het was een slechte tijd. En ik dacht na over een gemakkelijke oplossing ... Ik kon begrijpen hoe mensen op dat punt in hun leven komen, waar de gemakkelijke oplossing is om naar de andere kamer te gaan, waar je een pistool hebt, en om het stil te maken en niet meer te moeten omgaan alle problemen.”

“Maar de volgende dag liep ik dus door die velden en overdacht ik mijn gedachten van de nacht ervoor. Ik dacht ook na over mijn geloof, God en wat er gebeurt wanneer je aan de hemel komt. En ik dacht: ‘Weet je wat? Zelfs als dit gebeurt en het lukt niet, wat een kans heb ik dan gehad om op mijn 65ste mijn authentieke leven te leven, helemaal voor mezelf.’ Op dit moment, in 2015 waren er nog andere transvrouwen die me waren voorgegaan. En ik dacht: ‘Misschien moet ik ook mijn stem laten horen, en misschien kunnen we het verschil maken.’”

Denk je aan zelfmoord en heb je nood aan een gesprek, dan kan je terecht bij de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be