Caitlyn Jenner bedankt volgers op Instagram SD

19 maart 2018

14u45

Bron: Kameraki 0

"Toen ik deze ochtend wakker werd en Instagram checkte, zag ik dat ik de kaap van negen miljoen volgers heb overschreden. Dat is geweldig", aldus Caitlyn Jenner (68). "Het was een lange weg afgelopen drie jaar. Heb ik alles juist gedaan? Ik weet het niet. Maar ik heb alleszins m'n best gedaan." Caitlyn verwijst daarmee naar haar transitie van man naar vrouw. Even ter vergelijking: stiefdochter Kim Kardashian heeft momenteel 109 miljoen volgers.