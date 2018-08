Caitlyn Jenner (68) spreekt voor het eerst over relatie met 22-jarige Sophia: "We zijn onafscheidelijk" SD

08 augustus 2018

11u41

Bron: Mirror 5 Celebrities Caitlyn Jenner (68) heeft voor het eerst openlijk gesproken over haar relatie met de 22-jarige Sophia Hutchins. In een interview met Variety bevestigt ze de geruchten die al bijna een jaar de ronde doen. "We zijn onafscheidelijk."

"Ik wil er niet te veel over uitweiden, maar we zijn heel close", vertelt de oud-atleet en vader van Kendall en Kylie Jenner aan Variety. "We doen bijna alles samen en zijn zo goed als onafscheidelijk."

Haar verklaring komt er nadat Sophia, die tot voor kort als Scott door het leven ging, in een Q&A op Instagram bevestigde dat ze daadwerkelijk een stel zijn. "Ja, we zijn een koppel", schreef het transgendermodel, gevolgd door een hartjes emoji. Op de vraag wat ze vindt van de kritiek op haar relatie antwoordde Sophia: "Het is een nieuwe ervaring voor me, maar het is zeker de moeite waard." Eén fan ging nog een stapje verder en vroeg of de geruchten van de verloving kloppen. "Als het zover is, zal ik je de ring laten zien", antwoordde Sophia.

Caitlyn en Sophia wonen, samen met hun hondje Bertha, in Caitlyns huis in Malibu. Sophia hoopt nu werk te vinden als fotomodel, maar sinds ze inwoont bij Caitlyn - die een geschat fortuin van 90 miljoen euro heeft - lijkt dat opeens minder dringend.

Jenner maakte in 2015 bekend voortaan als vrouw door het leven te willen gaan. Ze werd een rolmodel voor alle transgenders, maar werd na enkele controversiële uitspraken en openlijke steun voor Donald Trump verstoten door haar entourage, incluis haar eigen familie. "Sophia is de enige die ze nog heeft. Ze klampt zich krampachtig aan haar vast, en daar profiteert Sophia van", klonk het.