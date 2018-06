Caitlyn Jenner (68) klampt zich vast aan 21-jarige trans-verloofde: "Sophia is de enige die nog naar haar omkijkt" Waarom Caitlyn Jenner zich vastklampt aan haar veel jongere transvriendin EH

25 juni 2018

12u46

Bron: Dag Allemaal 0 Celebrities Na haar transitie werd Caitlyn Jenner (68) een rolmodel voor alle transgenders ter wereld. Maar intussen is haar imago compleet afgebrokkeld en is Caitlyn door zo ongeveer iedereen, haar eigen familie incluis, verstoten. Behalve door haar vriendin Sophia Hutchins (21), die tot voor kort als Scott door het leven ging. Maar is die relatie wel wat het lijkt?

‘Ze heeft nog enkel Sophia', zegt een kennis. De twee hebben dan ook veel met elkaar gemeen. Enkele jaren geleden heette Sophia nog Scott Hutchins en was ze een onopvallende, rechts-conservatieve student aan een christelijke universiteit. ‘Het voorbeeld van Caitlyn heeft me de moed gegeven om uit te komen voor mijn ware identiteit’, vertelde ze aan een studentenblad. ‘Als beroemde en succesvolle mensen dat kunnen, durf ik het ook.’

Outcast Caitlyn

Drie jaar geleden verraste voormalig Olympisch kampioen tienkamp en Kardashian-stiefvader Bruce Jenner de hele wereld door zich te outen als Caitlyn. Realityster Kim Kardashian (37) had het er - zogezegd - niet moeilijk mee dat ze nu een stiefmoeder had en hielp Caitlyn zelfs met haar garderobe. Maar vandaag hebben de vier Kardashian-kinderen gebroken met de persoon die 23 jaar getrouwd was met hun moeder Kris (62). De reden ligt voor de hand. In haar autobiografie ‘The Secrets of my Life’ was Caitlyn allesbehalve lovend over haar ex-echtgenote Kris. En dat was meer dan een brug te ver voor Kourtney, Kim, Khloé en Rob Kardashian.

Belediging

Kim en Khloé zijn allebei jonge moeders en Caitlyn had op z’n minst gehoopt om de rol van suikertante te mogen spelen voor Kims dochter Chicago West, maar ze kreeg niet eens een geboortekaartje in de bus. De Kardashians nemen het niet dat Caitlyn hun moeder heeft beledigd en hebben de beroemde transvrouw verstoten uit hun clan. Caitlyns eigen kinderen lijken dat voorbeeld te volgen. Ze heeft geen contact met haar kleinkind Stormi, het dochtertje van Kylie Jenner (20). En sinds ze weigerde naar het huwelijk van haar zoon Brody (34) te gaan, wil hij ook niks meer met zijn moeder te maken hebben.

Fan van Trump

De spanningen tussen Caitlyn en Brody zijn trouwens ook terug te voeren tot de transitie van Bruce. Brody is nu getrouwd met Kaitlynn Carter (29) en had al een relatie met die knappe blondine toen papa Bruce bekendmaakte dat z’n nieuwe naam als vrouw uitgerekend... Caitlyn zou worden.

Na haar outing werd Caitlyn prompt gebombardeerd tot boegbeeld van de internationale LGTB-gemeenschap, maar ook vanuit die is ze veel vrienden en het gros van haar krediet intussen kwijtgespeeld. En dat is in grote mate te wijten aan haar blijvende steun voor Donald Trump, die het Amerikaanse transgenders alsmaar moeilijker maakt om hun identiteit te beleven.

Multimiljonair

Verstoten door vrienden en familie stond Caitlyn aan de rand van een diepe depressie. De vriendschap van Sophia (21) heeft haar gered. ‘Ik zat altijd alleen thuis’, zegt Caitlyn. Nu zijn zij en Sophia zo goed als onafscheidelijk. Sophia hoopt nu werk te vinden als fotomodel, maar sinds ze inwoont bij Caitlyn - die een geschat fortuin van 90 miljoen euro heeft - is dat opeens minder dringend. Het hoeft niet te verbazen dat Sophie ook wil trouwen met de 47 jaar oudere Caitlyn. Die beschouwt de jonge transgender als haar soulmate, maar Caitlyns kinderen hebben hun eigen mening over de relatie.