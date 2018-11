Cabrio van Marilyn Monroe brengt bijna 500.000 dollar op sam

18 november 2018

21u39

Bron: belga 0 Celebrities Een zwarte Ford Thunderbird cabrio die nog van Marilyn Monroe is geweest, heeft bij een veiling in Los Angeles 490.000 dollar (429.000 euro) gehaald. Het Hollywoodicoon bezitte de auto van 1959 tot 1962, meldt veilinghuis Julien's.

Tijdens de veiling kwamen nog andere spullen van de Amerikaanse ster uit onder meer Some Like It Hot aan bod. Zo werd 250.000 dollar neergeteld voor haar Golden Globe-beeldje uit 1961. Het exemplaar dat Monroe had van de eerste Playboy-uitgave, met haarzelf op de cover, ging voor 32.000 dollar onder de hamer.

Een ander opvallend item dat werd geveild, was het bruidskleed van de Amerikaanse actrice Sharon Tate, dat ze droeg toen ze in 1968 trouwde met regisseur Roman Polanski. Dat ging voor zowat 56.000 dollar naar een andere eigenaar.

Bekijk ook: