Cabaretier Youp van 't Hek onwel tijdens show in Rotterdam

01 november 2019

21u26

Bron: AD.nl 2 Celebrities Cabaretier Youp van ’t Hek is vanavond op het podium onwel geworden tijdens een show in Rotterdam. De voorstelling is daarop afgelast, Van 't Hek is naar het ziekenhuis gebracht. Hij maakt het volgens de eerste berichten goed, maar wordt uit voorzorg wel medisch doorgelicht.

Van 't Hek was volgens aanwezigen net een half uur bezig aan zijn voorstelling in het uitverkochte Rotterdamse Luxor toen de 65-jarige cabaretier ineens moeilijk uit zijn woorden kwam. Hij zei tegen het publiek vijf minuten te moeten onderbreken en liep vervolgens van het podium af.

Even later werd duidelijk dat Van 't Hek zijn show niet ging afmaken. “Youp is naar het ziekenhuis gebracht en maakt het naar omstandigheden goed”, kreeg het publiek te horen. Dat reageerde ingetogen en geschrokken.

Volgens Luxor-directeur Marc van Kraam was Van 't Hek aanspreekbaar toen hij het theater verliet om per ambulance naar het ziekenhuis te worden gebracht. “Maar dit is natuurlijk schrikken. We wachten verdere medische informatie nu af. Het publiek heeft rustig gereageerd.”

Openhartoperatie

Vier jaar geleden raakte Van ‘t Hek tijdens het spelen van zijn show Licht ook al tweemaal onwel op het podium, eerst in Papendrecht een week later in Middelburg. Na uitvoerig medisch onderzoek bleek dat de cabaretier zware hartproblemen had en het kantje boord was. Van ‘t Hek onderging een openhartoperatie, waarbij hij meerdere bypasses ontving. Daarvan leek hij goed hersteld.

Met zijn tournee ‘Met de kennis van nu' doet Van’t Hek eind dit jaar en begin volgend jaar normaal ook ons land aan. Van 12 tot en met 14 december staat hij geprogrammeerd in de Antwerpse Arenbergschouwburg en in januari 2020 doet hij normaliter ook nog Leuven en Gent aan.