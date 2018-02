Céline Dion heeft een bronzen replica van de hand van haar overleden man KDL

06 februari 2018

14u21 0 Celebrities Céline Dion heeft een originele manier gevonden om haar man Rene Angelil, die in januari 2016 overleed, dicht bij haar te houden. De zangeres liet een bronzen replica maken van zijn hand.

"Elke avond voor ik moet optreden, schud ik zijn hand", vertelt Céline aan Stellar Magazine. "En ook al is hij overleden, ik blijf gewoon met hem praten."

Rene overleed twee jaar geleden na een strijd tegen longkanker. Al die tijd bleef Céline optreden. "Mijn man wilde dat ik het podium opging. Dat was het liefste dat hij wilde want hij wou dat ik kon blijven doorgaan. Ik probeer hem nog altijd te bewijzen dan het goed met mij gaat. Dat onze kinderen groeiden, dat ze sterk zijn en dat we het goed stellen", vertelt de zangeres nog.