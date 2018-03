Burlesque-fans opgelet: Dita Von Teese komt naar België DBJ

05 maart 2018

12u25 26 Celebrities 's Werelds bekendste Burlesque danseres Dita Von Teese komt naar België. Op 18 oktober staat de koningin van Burlesque in de Antwerpse Stadsschouwburg met haar nieuwste varieté show 'The Art of the Teese'.

Voor iedereen met een zwak voor plooirokken, nylonkousen en opzwiepende benen is er goed nieuws, want Dita Von Teese komt naar België. "Hoewel ik door heel Europa heb gereisd om mijn martini-glas act op te voeren als gastrol in andere shows, voor mode-evenementen, televisieprogramma's en dergelijke ... heb ik er altijd van gedroomd mijn volledige revue naar Europa te brengen," zegt de ex-vrouw van Marilyn Manson.

"Vanwege de omvang van onze producties leek dit tot nu toe onmogelijk. Ik ben dan ook erg enthousiast dat ik voor de allereerste keer naar Europa kom met alle kenmerkende rekwisieten en sets waar ik bekend om sta, samen met een all-star cast van het beste van Burleske van over de hele wereld. Ik ben zo blij en dankbaar voor de kans om deze revue te presenteren die volgens mij de veelzijdigheid en glamour van neo-burlesque vertegenwoordigt, die momenteel een revival kent die groter is dan ik me ooit had kunnen voorstellen!"

Wie is Dita Von Teese?

Dita Von Teese (geboren als Heather Renée Sweet) is de beroemdste burlesque danseres ter wereld. Ze noemde zichzelf Dita, als eerbetoon aan de door haar zo bewonderde Duitse actrice Dita Parlo. In 1997 stond ze voor het eerst in Playboy en in 2002 stond ze op de cover. Ze zou ook een pseudoniem achternaam moeten hebben, en Dita zou in een telefoonboek de naam "Von Treese" hebben gevonden, die door Playboy "verkeerd" gespeld zou zijn als "Von Teese", en zo is de naam gebleven. Ook trad zij op in pornofilms onder de naam Bedroom Betty.