Burgers maken zich steeds meer zorgen: “Waarom worden beroemdheden veel sneller getest op corona dan wij?”

26 maart 2020

17u00

Bron: INSIDER/NBC NEWS 8 Celebrities Met bijna 500.000 bevestigde gevallen wereldwijd hoeft het niet te verbazen dat steeds meer Hollywoodsterren, royals en andere beroemdheden naar voren treden om te melden dat ze getroffen werden door corona. Eerst was er Met bijna 500.000 bevestigde gevallen wereldwijd hoeft het niet te verbazen dat steeds meer Hollywoodsterren, royals en andere beroemdheden naar voren treden om te melden dat ze getroffen werden door corona. Eerst was er Tom Hanks , dan Idris Elba en prins Albert van Monaco , en zopas bleek ook dat de Britse prins Charles positief heeft getest op het virus. Dit doet vooral bij burgers in Europa en de VS heel wat vragen rijzen: hoe kan het dat beroemdheden wél uitvoerig getest worden op corona, terwijl dat voor ‘het gewone volk’ haast onmogelijk lijkt?

De vrouw van de Canadese premier Justin Trudeau, Tom Hanks en zijn vrouw Rita Wilson, ‘Luther’-acteur Idris Elba, prins Albert van Monaco, ‘Bond’-actrice Olga Kurylenko, talkshowhost Andy Cohen, de Britse prins Charles: de lijst van beroemdheden die besmet zijn met COVID-19 wordt steeds langer. Hoewel er internationaal veel lof is over hoe verschillende landen met de situatie omgaan, vragen veel burgers zich af hoe het komt dat publieke figuren zo snel getest worden, terwijl het merendeel van de bevolking in de VS en veel Europese landen moeite heeft om er achter te komen of ze überhaupt wel een test kunnen krijgen. Zeker omdat verschillende beroemdheden lieten weten amper of geen symptomen te vertonen, terwijl burgers met klachten in verschillende landen worden afgewezen.

Zo brak gisteren heel wat protest uit in het Verenigd Koninkrijk, toen bleek dat prins Charles positief heeft getest op corona. “Begrijp me niet verkeerd, ik ben blij dat Charles getest is en dat het voorlopig goed met hem gaat. Maar ik hoop dat onze zorgmedewerkers binnen de NHS (National Health Service, red.) met dezelfde promptheid zo’n test mogen ondergaan als zij zich zorgen maken”, klonk het op Twitter. Er is dan ook een tekort aan testen, waardoor de Britse NHS heeft beslist dat enkel patiënten in het ziekenhuis nog getest worden op corona. Wie ziek thuis zit, of zelfs wie aan het werk is in de zorgsector, krijgt simpelweg geen test meer.

Wel binnen criteria?

Camilla, de vrouw van prins Charles, heeft ook een test ondergaan, ook al had zij geen symptomen. De situatie maakte niet alleen op de sociale media heel wat los, ook politici en andere celebs beschuldigden de royals ervan een voorkeursbehandeling te hebben gekregen. Joan McAlpine, een Schotse politica, kan er absoluut niet om lachen. “Ik wens Charles het allerbeste toe, maar kunnen we ons even afvragen hoe hij aan de test kwam? De mensen bij de NHS leven blijkbaar hun eigen regels niet na. En dat terwijl mijn neefje, die lijdt aan astma en gevoelig is voor ontstekingen in de borstkast, deze week nog een test werd geweigerd.”

Catherine Calderwood, hoofd van de Schotse volksgezondheid, meent echter dat er gegronde redenen waren voor een test. “Ze zijn getest om klinische redenen en ze voldeden wél aan de criteria voor een test.” Beide royals zijn boven de 70 en vallen dus binnen de risicogroep, maar ze hebben geen van twee onderliggende medische problemen. Haar statement spreekt ook de eigen verklaring van het koningshuis tegen: “Charles maakt het goed en Camilla is niet ziek”, liet een woordvoerder weten. Wat dus zou betekenen dat ze eigenlijk helemaal niet in aanmerking kwamen om getest te worden op corona.

Voordelen

Ook in Amerika fronsen burgers de wenkbrauwen. Zo kwam recent aan het licht dat de gehele staat Oklahoma slechts de capaciteit heeft om 100 mensen per dag te testen. Toch kreeg iedereen van het populaire basketbalteam Utah Jazz een test, wat betekent dat 60% van de dagelijkse testcapaciteit naar de atleten ging, in plaats van naar de gewone burgers die op de wachtlijst stonden. “Andere landen testen veel breder dan wij”, stelt William Schaffner, specialist in infectieziekten aan de Vanderbilt University School of Medicine. “We hinken achterop, terwijl de anderen volop racen.”

Volgens Diana Zuckerman, voorzitter van het National Center for Health Research in Washington DC, is het nu eenmaal een voorkomend fenomeen dat beroemdheden en topsporters sneller toegang krijgen tot de testkits. “Ik denk dat het voor dokters veel voordelen oplevert om beroemde patiënten te hebben”, stelt Zuckerman. “En dat betekent dus dat die artsen hun uiterste best zullen doen om die patiënten te behandelen en gerust te stellen, meer dan dat ze dat voor een ‘onbekende’ patiënt zouden doen. Wanneer iets maar in beperkte mate beschikbaar is, en er is een beperkte toegang, dan zullen mensen met meer bekendheid en meer geld dat vrijwel altijd eerder in handen krijgen.”

Elite krijgt voorrang

Dat blijkt in de praktijk te kloppen. Persbureau Reuters meldt dat vorige week ruim 100 bekende en vermogende New Yorkers zich hebben laten testen op het coronavirus, terwijl de autoriteiten op dat moment testen te kort kwamen. De rijke New Yorkers kregen de test aangereikt van Sollis Health, een exclusieve instelling waar tegen een stevig prijskaartje private spoedhulp en voorrang bij specialisten wordt aangeboden. Sollis Health had voldoende toegang tot Covid-19-testkits, terwijl voor het ‘gewone’ volk slechts enkele honderden tests per dag beschikbaar waren. “In het hospitaal moet je vijf uur wachten, terwijl onze artsen de meeste medische problemen onmiddellijk behandelen”, staat er op de website van Sollis Health. “Het kan weken duren om de beste specialisten te zien, maar wij nemen je er meteen bij.”

“Het is duidelijk dat er voor sommigen meer toegang is tot het gezondheidssysteem, dan voor de meeste Amerikanen”, reageert Dr. Jake Deutsch, klinisch directeur van Cure Urgent Care in New York, die het belang van tests benadrukt om een beter beeld te krijgen van de pandemie. “Hopelijk worden we binnenkort allemaal massaal getest. Het systeem mag niet gebaseerd zijn op je sociale klasse, of op andere factoren buiten symptomen van besmetting.”

Epicentrum

De Verenigde Staten staan inmiddels op het punt om het volgende epicentrum van de verspreiding van het coronavirus te worden, zo waarschuwde de Wereldgezondheidsorganisatie. Het aantal besmettingen schiet er sneller dan waar ook ter wereld de hoogte in, waarbij vooral New York hard wordt getroffen. Volgens gouverneur Andrew Cuomo verdubbelt het aantal besmettingen nu iedere drie dagen.

De Amerikaanse Senaat heeft intussen unaniem ingestemd met een steunpakket van twee biljoen dollar om de economische schade van de coronacrisis te beperken. Uit het pakket worden belastingverlichtingen, leningen en compensaties voor getroffen ondernemingen betaald. Ook wordt meer dan 100 miljard dollar (zo’n 91,67 miljard euro) in de gezondheidszorg geïnvesteerd. Een belangrijk onderdeel is het gratis beschikbaar stellen van virustests. Eerder moesten mensen die niet verzekerd waren de kosten zelf betalen, die in sommige gevallen konden oplopen tot enkele duizenden euro’s. Het plan moet de grootschalige economische schade als gevolg van het coronavirus verlichten.

