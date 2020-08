Burgerrechtenbeweging steunt Britney Spears: “Ze kan op onze hulp rekenen” JV

24 augustus 2020

11u04 0 Celebrities Britney Spears (38) wil niet dat haar vader nog langer aanblijft als haar bewindvoerder, maar daar gaat de rechtbank niet mee akkoord. In de strijd om meer controle over haar eigen leven, krijgt de zangeres nu steun van de American Civil Liberties Union.

Britney Spears wil haar vader, Jamie Spears, ontslaan als bewindvoerder voor haar zakelijke en persoonlijke leven, maar daar gaat de rechtbank van Los Angeles niet mee akkoord. Vader Spears houdt de touwtjes al twaalf jaar in handen en dat zal de komende jaren ook zo blijven. Maar de zangeres wordt nu bijgestaan door de American Civil Liberties Union (ACLU), een organisatie die opkomt voor de rechten en vrijheden van Amerikaanse burgers.

De organisatie meent dat de popster recht heeft op zeggenschap over haar eigen leven en dat ze, indien nodig, op hulp kan rekenen. “Mensen die kampen met bepaalde moeilijkheden hebben nog altijd het recht om hun eigen leven te controleren en aanspraak te maken op hun burgerrechten. Als Britney Spears onder het juk van haar vader uit wil, dan zijn wij er voor haar”, klonk het bij ACLU.

Familiezaak

De Amerikaanse zangeres staat al sinds 2008 onder het bewind van haar vader, Jamie Spears. Toen ze na een inzinking in het psychiatrisch ziekenhuis werd opgenomen, verloor de popster de controle over haar eigen leven. Haar vader moest zijn taken evenwel een tijdje afstaan wegens gezondheidsproblemen, waardoor zorgmanager Jodi Montgomery het tijdelijk van hem over nam. Britney wil vader Spears niet langer als haar bewindvoerder, maar daar heeft de rechtbank geen oren naar. Zijn zeggenschap duurt nog minstens tot februari 2021.

Vader Jamie wil zijn rol niet afstaan en vertelt in een interview met de New York Post dat het hier om een familiezaak gaat. “Niemand weet wat er zich werkelijk afspeelt, alleen wij. De media blazen het verhaal enorm op en bedenken allerlei complottheorieën. Het enige wat ik als vader wil, is het beste voor mijn dochter”, vertelde hij.

#FreeBritney

Fans van de 38-jarige popster maken zich al langer ernstige zorgen over haar mentale gezondheid. Onder de hashtag #FreeBritney pleiten haar fans ervoor dat ze haar leven opnieuw in eigen handen krijgt. Ook haar jeugdliefde, Jason Alexander, wiens huwelijk met Spears slechts 55 uur standhield, steunt zijn ex-vrouw. Hij dook op tijdens de ‘Free Britney’-protesten in LA vorige week. “Ze wil heel graag weer controle over haar eigen leven hebben. En dat verdient ze ook. Ze heeft lang genoeg opgesloten gezeten”, klonk het.

Britney Spears bedankt via Instagram haar fans voor hun onvoorwaardelijke steun. “We weten niet wanneer de dingen weer normaal zullen worden, maar we blijven positief en leren zoveel over onszelf! Ik wil al mijn lieve, echte fans bedanken dat ze zo verdomd geweldig zijn!”, schrijft de zangeres.

