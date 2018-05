Burenruzie Hilary Duff loopt uit de hand: bedreigingen, klappen uitgedeeld, advocaten en bodyguard onder de arm TDS

17 mei 2018

20u29

Bron: ANP/CELEBRITY ACCES 0 Celebrities Dieter Addison, d e buurman van Hilary Duff (30) neemt een advocaat in de arm om zich te verdedigen tegen de social media-aanvallen van de actrice. Dat verklaart de man tegenover New York Post. Er zou bij hun hevige burenruzie bovendien ook fysiek geweld aan te pas gekomen zijn: Dieter beweert dat hij klappen kreeg van de partner van Hilary Duff.

Hilary Duff is niet te spreken over het gedrag van haar buurman Dieter. De zangeres en actrice ging in een Instagram Story compleet los op haar buurman, die volgens haar niets anders doet dan sigaretten roken en wiet blowen. Daarnaast zou hij geregeld zijn meubels stukslaan tijdens hevige ruzies met zijn vriendin. Ze noemde Dieter op de sociale media bij naam en postte ook een foto van hem en een schermafbeelding van zijn Instagram-account.

Rijke Erfgenaam

In een van de fragmenten zei ze: "We weten dat je ouders de huur betalen en je nog nooit een dag in je leven hebt gewerkt. Dat is vast leuk, maar toon wat respect aan je buren, die hard werken om in dit gebouw te kunnen wonen". Dieter is de erfgenaam van een Duitse bierbrouwersfamilie.

Bekijk hier haar tirade. Tekst gaat verder onder de video.

De buurman ontkent dat hij wiet gebruikt. Wel geeft hij toe dat hij veel sigaretten rookt, maar hij benadrukt dat dat is toegestaan in het gebouw, één van de redenen waarom hij daar een woning huurt. Hij stelt ook dat hij nog geprobeerd heeft te overleggen met Hilary Duff. "Toen ze in hun appartement trokken heb ik geen luide muziek meer gespeeld. En toen ze de eerste kwam klagen over de rooklucht, heb ik voorgesteld om naar het ventilatiesysteem te laten kijken. Ik kreeg van de eigenaars van het gebouw echter geen groen licht om werken uit te laten voeren, maar ik heb het wel geprobeerd."

Bodyguard en geweld

Buurman Dieter, die beweert dat hij drie jobs heeft, zegt dat hij sinds de aanval van Hilary wordt lastiggevallen en bedreigd door fans van de voormalig Disney-ster. Hij zou overwegen een bodyguard in de arm te nemen, ook omdat de vriend van Hillary, Matthew Koma, hem al fysiek zou aangevallen hebben.

"Ik heb de politie moeten bellen omdat Matthew mij een klap in het gezicht wou geven. Ik probeerde zijn vuist te ontwijken, maar werd toch op mijn hoof geraakt", meent de buurman. "Ik heb hem uit mijn appartement geduwd, maar heb hem niet terug aangevallen". De politie van de stadswijk SoHo bevestigt dat zij werden opgeroepen om er een kijkje te gaan nemen. "Ik heb meteen mijn advocaat gebeld. Ik denk er aan om een contactverbod te eisen tegen Hillary en Matthew".

Ontkennen

Duff en haar partner ontkennen die aantijgingen via hun woordvoerder. "Die beschuldigingen zijn pertinent onwaar. Matthew is enkel naar het appartement gegaan om beleefd te vragen om buiten te roken, waar het geen effect heeft op anderen. Het kwam op geen enkel moment tot een handgemeen", klinkt het in een verklaring.

"Hillary en haar gezin moeten nu al maanden tabaksrook inademen, nachtlawaai verdragen, en kijken op zijn vuilnis in de gang. Het is een schadelijke omgeving, en Hillary heeft al verscheidene keren proberen bemiddelen met hem en de eigenaars van het gebouw." Ze verklaren ook de tirade van de Duff op de sociale media. "Zoals elke moeder staat het beschermen van haar kind op de eerste plaats. Ze heeft een breekpunt bereikt en trek het gewoon niet langer".