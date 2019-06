Bryan Singer betaalt 150.000 dollar in verkrachtingszaak SD

13 juni 2019

17u00

Bron: Variety 0 Celebrities Bryan Singer (53) zou naar verluidt een schikking getroffen hebben in de rechtszaak waarin hij beschuldigd wordt van de verkrachting van een 17-jarige jongen uit 2003. De regisseur zou toegezegd hebben om 150.000 dollar (zo’n 133.062 euro) te betalen.

In 2017 spande Cesar Sanchez-Guzman een rechtszaak aan tegen Bryan Singer. Hij beweerde dat de regisseur hem tijdens een feestje in 2003 seksueel misbruikt had. Singer zou hem oraal en anaal verkracht hebben. De regisseur ontkent alles.

Nu hebben de advocaten van Singer een schikking getroffen met Nancy James, de faillissementscurator van Sanchez-Guzman. Die werd aangesteld nadat de man in 2014 failliet werd verklaard. Andrew Brettler, advocaat van Bryan Singer, houdt evenwel de onschuld van zijn client staande. “De schuldenaar diende een vordering in tegen meneer Singer, terwijl hij geen basis of wettelijk recht had om dat te doen", vertelde Brettler. “Meneer Singer ontkent dat hij dit individu kent, laat staan meer dan 15 jaar geleden met hem te hebben omgegaan. Het besluit om de kwestie te regelen met de faillissementscurator is een puur zakelijke beslissing, aangezien de proceskosten het bedrag dat door de curator werd gevraagd om de schuldeisers te betalen, ruimschoots zouden overschrijden.”

Volgens de afspraak zou 61.000 dollar (zo’n 54.100 euro) naar de schuldeisers gaan. Het meerendeel van de schulden van Sanchez-Guzman zijn afkomstig van zijn studielening. Een ander deel van de 150.000 dollar wordt gebruikt om de administratiekosten van de rechtszaak te betalen, en wat overblijft, gaat naar Sanchez-Guzman. Volgens Nancy James’ advocaat heeft de man er alleen maar bij te winnen: “Deze schikking zal de schuldenaar bevrijden van een aanzienlijke schuld die niet kwijtgescholden kon worden.” De schikking moet nog worden goedgekeurd.

In januari werd Singer in een groot artikel in The Atlantic door verschillende mannen beschuldigd van verkrachting. Sommige onder hen waren minderjarig ten tijde van de feiten.