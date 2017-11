Bruno Mars aangeklaagd door fotograaf MVO

Bruno Mars kan zou wel eens voor een rechtszaak kunnen staan. De zanger postte in juni een foto van zichzelf op 4-jarige leeftijd op social media en de vrouw die de betreffende foto destijds heeft gemaakt wil nu geld zien.

Op de foto staat Bruno met een heel klein gitaartje afgebeeld, liggend in een auto. De zanger schreef er als tekst bij: 'Als je te ongeduldig bent voor 'Throwback Thursday', dan plaats je gewoon een terugblik op woensdag. Dit was in 1989.' Mars plaatste het schattige kiekje op zijn Instagram, Facebook en Twitter en kreeg maar liefst 1,2 miljoen likes.

Vooral dat laatste is fotografe Catherine McGann niet ontgaan. Zij zegt Bruno nooit toestemming te hebben verleend om haar foto te gebruiken en klaagt hem daarom nu aan, evenals zijn platenmaatschappij Warner Music. Volgens haar gaat het hier om onrechtmatig gebruik van haar werk.

When you're too impatient for Throwback Thursday so you fully embrace Way Back Wednesday . #1989 Een foto die is geplaatst door Bruno Mars (@brunomars) op 21 jun 2017 om 23:22 CEST