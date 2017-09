Bruce Willis speelt mee in zesde Die Hard-film 17u49

Bron: ANP 1 EPA Bruce Willis neemt de rol van de oude McClane op zich. Celebrities Bruce Willis kruipt voor de zesde keer in de huid van agent John McClane. Regisseur Len Wiseman bevestigde tegenover Deadline de deelname van de 62-jarige acteur aan het nieuwe deel van de Die Hard-reeks.

De film speelt zich deels af in de jaren zeventig en deels in de tegenwoordige tijd. Er komt dus een jonge McClane voorbij, maar ook een oudere versie. Bruce neemt de rol van de oudere John op zich. Wie de jongere versie van de New Yorkse agent gaat spelen is nog onduidelijk.





''De juiste casting is cruciaal voor deze rol'', legt Wiseman uit. ''Die persoon heeft heel wat waar te maken.'' Willis kroop in 1988 voor het eerst in de huid van de losgeslagen politieagent. De Die Hard-films staan bekend om hun over-the-top-actiescènes.