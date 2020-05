Bruce Willis en zijn vrouw na weken eindelijk weer herenigd MVO

05 mei 2020

21u46

Bron: ANP 0 Celebrities Bruce Willis heeft na weken zijn vrouw Emma Heming en hun twee kinderen weer kunnen knuffelen. Het gezin is weer herenigd, deelt Emma op Instagram.

De 65-jarige acteur woonde de afgelopen periode bij zijn ex-vrouw Demi Moore en hun drie dochters in Idaho. Emma en hun twee dochters Mabel (8) en Evelyn (5) bleven in Los Angeles, maar hebben zich bij het gezelschap gevoegd.

Eigenlijk zou Bruce al gelijk met Emma naar zijn ex gaan, maar Evelyn kreeg een ongelukje waardoor ze achterbleven. “Toen alles eenmaal oké bleek te zijn, mocht er niet meer gereisd worden. Dat is de reden waarom zij hier nu niet bij ons zijn”, legde dochter Scout eerder uit.

Bruce en Demi trouwden in 1987 en gingen in 2000 uit elkaar. In 2009 trouwde de acteur met Emma.