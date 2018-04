Brooklyn Beckham kust playboy-model: relatiebreuk met Chloë Grace Moretz een feit? SD

08 april 2018

17u49

Bron: Daily Mail/nu.nl 0 Celebrities Brooklyn Beckham (19) en actrice Chloë Grace Moretz (21) zouden geen stel meer zijn. Dat meldt Daily News. De zoon van David en Victoria Beckham werd kussend gespot met Lexi Wood, een 20-jarig Playboy-model.

De 19-jarige Beckham is op foto's van Daily Mail zoenend te zien met het Canadese model Lexi Wood. De twee werden gefotografeerd in een tattooshop in Los Angeles waar de fotografiestudent een tatoeage liet zetten op zijn rechterarm, een beeltenis van een vrouwenlichaam.

Volgens de Britse tabloid is zijn relatie met Moretz nu wel duidelijk ten einde. Het stel werd een maand geleden voor het laatst samen gefotografeerd.

De twee hebben sinds 2014 een knipperlichtrelatie. Tussen 2016 en 2017 was het lange tijd uit, maar in augustus vorig jaar kwamen Beckham en de 21-jarige Moretz weer bij elkaar.

De actrice vertelde daarna een moeilijke tijd te hebben doorgemaakt, toen het uit was met Beckham. Het koppel heeft nog niet bevestigd uit elkaar te zijn.