Brooklyn Beckham krijgt sir David Attenborough voor de lens

27 september 2020

18u03 0 Celebrities Je zou het bijna vergeten met zo’n beroemde ouders, maar Brooklyn Beckham (21) - de oudste zoon van David (45) en Victoria (46) - is volop bezig met een carrière als fotograaf uit te bouwen. Recent kreeg hij zelfs Sir David Attenborough (94) voor de lens, verklapte hij op Instagram.

Brooklyn Beckham vertelde op z'n Instagrampagina dat hij door het WWF gevraagd was om foto’s te maken van David Attenborough tijdens de opnames van de nieuwe film ‘A Life on Our Planet’. “Ik kan niet geloven dat ik hem mocht fotograferen", schreef hij. “Ik was erg nerveus, maar hij was zo op z'n gemak en vriendelijk tegen me. Een echte gentleman. Hij vond het geweldig dat we daar waren en wil dat jonge mensen meer leren over de planeet, zodat we doen wat we kunnen om ze te redden." Hij besloot “Ik zal deze reis nooit vergeten. Heel erg bedankt, Sir David. Ik kan niet wachten om de film te zien." Z'n verloofde, Nicola Peltz, toonde zich alvast enthousiast: “Een van de mooiste foto’s die ik ooit heb gezien. Ik ben zo trots op je, Brooklyn."

De oudste zoon van David en Victoria Beckham probeert het al een tijdje te maken als fotograaf, zij het met wisselend succes. Hij bracht al een eigen fotoboek uit en fotografeerde een parfumreclame voor Burberry. Maar hij maakte z'n opleiding aan de Parsons School of Design in New York niet af omdat hij heimwee had. Vorig jaar liep hij stage bij de beroemde fotograaf Rankin, maar z'n collega’s waren niet bepaald onder de indruk van z'n kunnen. “Iedereen wist dat Brooklyn’s werk wat verfijning nodig had, maar niemand wist dat zijn kennis van de eenvoudigste taken zo beperkt was”, klonk het onder meer. “Hij heeft tijdens shoots hulp nodig met de belichting en het klaarzetten van de beelden. De basisdingen dus. Brooklyn is eigenlijk het beste in op het knopje op de camera duwen.” Het hield Brooklyn in ieder geval niet tegen om te blijven proberen.

