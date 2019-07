Brooklyn Beckham is niet de beste stagiair: “Zelfs de simpelste taken zijn al te moeilijk” SD

10 juli 2019

13u50

Bron: The Sun/Metro UK 0 Celebrities Brooklyn Beckham (20), zoon van David en Victoria, heeft een prestigieuze stageplaats in de wacht gesleept bij de bekende fotograaf Rankin. Alleen vragen medewerkers zich af waarom net hij werd aangenomen, aangezien hij moeite heeft met de eenvoudigste taken. Dat meldt The Sun.

Een stageplaats bij fotograaf Rankin, het is voor veel beginnende fotografen de ultieme droom. Dus ook voor Brooklyn Beckham, die graag eenzelfde carrièrepad zou willen volgen. En de jongen is ook geen beginneling, want Beckham heeft al een eigen fotoboek uitgebracht en een parfumreclame voor Burberry gefotografeerd. Geen wonder dus dat hij werd uitgekozen voor de stageplaats, maar zijn collega’s zijn niet echt onder indruk van zijn kunnen. Dat vertellen ze aan The Sun. “Iedereen wist dat Brooklyn’s werk wat verfijning nodig had, maar niemand wist dat zijn kennis van de eenvoudigste taken zo beperkt was", klinkt het. “Iedereen had hoge verwachtingen van hem, maar hij heeft niet de beste start gemaakt. Hij schiet op de meeste gebieden tekort. Maar hij probeert dat goed te maken met zijn enthousiasme.”

Een andere medewerker geeft toe: “Hij heeft tijdens shoots hulp nodig met de belichting en het klaarzetten van de beelden. De basisdingen dus. Brooklyn is eigenlijk het beste in op het knopje op de camera duwen.”

Een vriend van Brooklyn neemt hem nu in verdediging. “Hij heeft nooit beweerd dat hij een expert was”, vertelt hij aan Metro UK. “Maar hij heeft wel een passie voor fotografie en vindt het leuk om iets bij te leren over zijn vak van echte experts waar hij stage bij loopt.”