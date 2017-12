Brooklyn Beckham gaat vader achterna met betekenisvolle nieuwe tattoo MVO

06u38 0 EPA Brooklyn Beckham eert zijn familie met een tattoo. Celebrities Brooklyn Beckham heeft een nieuwe tatoeage laten zetten. Fans ontdekten al snel wat de betekenis is van de cijfers '020511' op zijn bovenarm.

Alhoewel zijn volgers op Instagram, waar hij een foto van de nieuwe tattoo deelde, in eerste instantie dachten aan de datum 2 mei 2011 of - in de Amerikaanse aanduiding - 5 februari 2011, waren fans er al snel uit. Brooklyn eert volgens hen met zijn nieuwe lichaamsversiering zijn broertjes Romeo en Cruz en zijn zusje Harper. Die werden in 2002, 2005 en 2011 geboren.

Brooklyn werd in maart 18 jaar oud en heeft sindsdien zeker acht tatoeages laten zetten. Daarmee lijkt hij zijn vader David achterna te gaan, die meer dan vijftig tattoos heeft. De ex-voetballer houdt zijn oudste zoon dan ook niet tegen. "Hij is er net mee begonnen, en hij zal er weleens mee in de fout gaan. Dat hoort bij het leven en creativiteit, daar kun je iemand niet bij stoppen."

Een foto die is geplaatst door bb (@brooklynbeckham) op 13 dec 2017 om 18:23 CET