Brooke Shields (52) showt killerbody op vakantie en ze heeft duidelijk nog niets aan schoonheid ingeboet KVDS

27 maart 2018

12u35 3 Celebrities De Amerikaanse actrice Brooke Shields (52) is met vakantie en dat zal Instagram geweten hebben. Dat ze nog niets van haar schoonheid heeft verloren, bewees ze door een foto te posten van haar killerbody in bikini. Met quasi unaniem bewonderende commentaren tot gevolg.

“Het leven in bikini in het paradijs”, staat er bij het kiekje te lezen. Waar ze precies van haar vakantie geniet is niet duidelijk, maar de azuurblauwe zee, het hagelwitte strand en de palmbomen maken duidelijk dat het op een prachtige tropische bestemming is.

De commentaren bleven niet uit en die waren bijna unaniem lovend. “Je ziet er geweldig uit”, klinkt het onder meer. “Waar is de Blue Lagoon? (een verwijzing naar de gelijknamige film uit 1980 die Shields wereldberoemd maakte, red.)” en zelfs: “Je ziet er nog veel sexyer uit dan toen. Prachtig!!!” (lees hieronder verder)

Bikini life in paradise 🌴 33.5k Likes, 798 Comments - Brooke Shields (@brookeshields) on Instagram: "Bikini life in paradise 🌴"

Ondanks haar geweldige lichaam vertelde Shields eerder al dat haar looks niet het enige zijn waarvoor ze bekend wil staan. “Er is me al gezegd dat ik een schoonheidsicoon ben”, vertelde ze vorig jaar nog aan het Amerikaanse magazine Page Six. “Maar ik ben toch blij dat ik ook een diploma van Princeton (een van de topuniversiteiten van de Verenigde Staten, red.) heb. Daardoor kan niemand mijn intelligentie in vraag stellen.”