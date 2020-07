Broer van Britney Spears getuigt over curatele en shockeert fans: “Ze probeert al de hele tijd om te ontsnappen” TDS

24 juli 2020

12u30

Bron: ANP/The Sun 0 Celebrities Bryan Spears (43) heeft zich voor het eerst uitgelaten over de zorgen die zijn ontstaan over de toestand van zijn zus Britney (38). Sinds Britney allerlei bizarre foto’s en filmpjes deelt via de sociale media en er deze week een rechtszaak werd gehouden om te beslissen of de zangeres in de toekomst op haar eigen benen kan staan, stellen haar fans en volgers zich veel vragen bij haar welzijn. Hoewel Bryan zegt dat de familie er veel baat bij heeft gehad dat zijn zus al twaalf jaar onder wettelijk toezicht staat, meent hij ook dat Britney al jaren probeert te ontsnappen aan de controle.

Britney staat sinds 2008 onder toezicht na haar beruchte mentale inzinking. Bryan kan zich goed voorstellen dat zijn zus de situatie inmiddels grondig beu is. “Ze wilde altijd al ontsnappen van die curatele, het is erg frustrerend”, zegt hij. “Of iemand nou goede bedoelingen heeft of een vervelende attitude heeft, als iemand je constant vertelt wat je moet doen, is dat frustrerend.”

Britney Spears’ broer benadrukt wel dat de familie er veel baat bij heeft gehad dat zijn zus al twaalf jaar onder wettelijk toezicht staat. Hij maakt zich ook zorgen over hoe het met de zangeres zal gaan als het gezag na 22 augustus door de rechter zou worden opgeheven, zo vertelde hij donderdag in de podcast As Not Seen on TV. Hij snapt dat sommige fans denken dat de zangeres “tegen haar wil wordt vastgehouden”, maar voegt daaraan toe dat het een goede zaak was voor het gezin toen Britney onder toezicht kwam. “Ik denk dat we uiteindelijk wel de juiste keuze hebben gemaakt.”

(lees verder onder de foto)

Nieuw leven

Mocht Britney straks weer volledig verantwoordelijk zijn voor haar persoonlijke en financiële beslissingen dan vraagt Bryan af hoe dat zijn zus zal vergaan. “Ze heeft al sinds haar 15e een team van mensen om zich heen, dus loopt iedereen straks weg of wordt dat team kleiner?” Hij voegt daaraan toe dat Britney niet is gewend om bijvoorbeeld zelf reserveringen te maken of auto te rijden. “Ik weet zeker dat het een aanpassing gaat vergen.”

Britneys vader nam aanvankelijk het gezag over zijn dochter op zich, maar gaf vorig jaar aan dat hij wegens gezondheidsproblemen niet langer verantwoordelijk wilde zijn voor de beslissingen van zijn 38-jarige dochter. Een manager van de zangeres nam het toezicht tijdelijk over. Deze week zou er via zoom een bespreking plaatsvinden over de eventuele verlenging van het toezicht. De rechter zou echter hebben besloten de zitting te beëindigen en naar een latere datum te verzetten omdat er fans ongevraagd aanwezig waren en weigerden de virtuele rechtbank te verlaten.

(lees verder onder de foto)

Veel reactie

Na de uitlatingen van Bryan trokken Britney-fans naar Twitter om hun bezorgdheid en verontwaardiging te laten blijken. “Het is zo verontrustend om te zien hoe weinig hij om haar geeft”, klonk het onder meer. En ook: “Haar broer bevestigt dus dat alle beslissingen voor haar genomen worden en haar rechten als wapens worden gebruikt. Waarom zie je het niet in? Denk je echt dat het oké is om haar rechten af te nemen omdat ze met een psychische aandoening kampt?” of “De leden van de familie Spears zijn zo fake. Het zijn slangen die enkel geïnteresseerd zijn in geld. Niemand van hen wil werken, maar ze leven wel allemaal van Britney’s fortuin.”

Britney worstelde de afgelopen jaren met haar demonen en verbleef in meerdere instellingen. De zangeres kwam onder toezicht te staan en haar ex-man Kevin Federline (42) kreeg tijdelijk de volledige voogdij over hun twee zoons, Sean (14) en Jayden (13). De afgelopen jaren leek het echter beter te gaan, tot ze zich begin vorig jaar weer liet opnemen. Ook nu vrezen haar fans het ergste, al is er volgens Spears zelf geen vuiltje aan de lucht. “Ik begrijp dat sommige mensen mijn berichten niet leuk vinden of ze niet begrijpen, maar dit ben ik als ik blij ben. Dit is hoe ik echt ben”, stelde ze haar volgers gerust.

LEES OOK:

Zorgen om Britney Spears nemen toe na nieuwe uitspraak van rechter: “Ze heeft hulp nodig, en snel!”

#FreeBritney opnieuw trending op Twitter: bizarre TikTok-video’s roepen vragen op over mentale toestand van zangeres