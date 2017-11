Broer Nicki Minaj schuldig aan kindermisbruik MVO

13u58 0 epa Celebrities Jelani Maraj, de broer van rapper Nicki Minaj, is donderderdag schuldig bevonden aan het seksueel misbruiken van een kind onder de dertien jaar.

Maraj, die de beschuldigingen lange tijd ontkende, stond terecht in New York. De rechter veroordeelde de 38-jarige Miraj voor het in gevaar brengen van het welzijn van een kind en voor de brute aanranding van een minderjarige.

Over een maand hoort Nicki's oudere broer of de eis van 25 jaar gevangenisstraf wordt ingewilligd. Maraj hoorde de strafeis stoïcijns aan. Zijn advocaat bracht eerder ter verdediging dat de beschuldigingen waren verzonnen om 25 miljoen dollar van zijn cliënt te krijgen. Maraj zit vast tot hij weer voor de rechter moet komen voor de uiteindelijke uitspraak.

Geweld

Maraj werd in december 2015 al gearresteerd voor het delict, maar werd al snel vrijgelaten door een borgsom van 100.000 miljoen dollar. Het is nog onduidelijk of hij in beroep gaat tegen het vonnis. Minaj heeft nooit publiekelijk gereageerd op de beschuldigingen tegen haar broer.

De officier van justitie vertelde hoe het misbruik begon toen het slachtoffer elf jaar was. Miraj verkrachtte het meisje tussen april en november 2015 herhaaldelijk toen haar moeder aan het werk was.

Het nu veertienjarige slachtoffer getuigde dat Maraj haar ''zijn pop'' noemde. Als ze weigerde gebruikte hij geweld. Ook vertelde Maraj haar dat ze het misbruik geheim moest houden.