Broer Macaulay Culkin reageert op beschuldigingen tegen Michael Jackson

22 augustus 2019

15u21

Bron: The Guardian 0 Celebrities Kieran Culkin (36), de jongere broer van ‘Home Alone’-acteur Macaulay (38), heeft in een interview met The Guardian voor het eerst gereageerd op de beschuldigingen van kindermisbruik tegen Michael Jackson. Samen met zijn broer kwam de kleine Kieran erg vaak bij de muzikant over de vloer.

Dat Macaulay Culkin goed bevriend was met Michael Jackson, is algemeen geweten. Als kind ging hij vaak bij de muzikant logeren op Neverland, en dan kwam kleine broer Kieran vaak mee. Michael Jackson zelf zei daar in 2003 in de controversiële documentaire ‘Living with Michael Jackson’ over: “Ik heb met veel kinderen in een bed geslapen. Ik sliep met hen allemaal in een bed toen Macaulay Culkin klein was. Kieran Culkin sliep aan de ene kant, Macaulay Culkin aan de andere kant. We kropen gewoon allemaal bij elkaar in bed.”

Kieran, die net als zijn broer acteert (in de serie ‘Succession’, red.), reageert in The Guardian op de aanklachten over kindermisbruik die in de documentaire ‘Leaving Neverland’ tegen Jackson geuit worden. “Het enige wat ik kan zeggen is dat ik niet echt iets kan zeggen. De reden waarom is omdat ik niemand kan helpen. Het lijkt mij at er twee kanten aan dit verhaal zijn, en omdat ik geen enkele kant kan helpen, kan alles wat ik zeg en alles wat geprint wordt, iemand kwetsen. En er zijn al genoeg gekwetste gevoelens. Er zijn al genoeg mensen die zich in een moeilijke positie bevonden en als ik op welke manier ook een bijdrage lever, gaat het iemand kwetsen aangezien ik niet echt kan helpen.”

Zijn broer Macaulay is meer uitgesproken wat betreft zijn steun aan Michael Jackson. Eerder dit jaar zei hij nog: “Uiteindelijk waren we wel vrienden.” En in 2003, tijdens een rechtszaak rond kindermisbruik, noemde hij de aanklachten nog “absoluut belachelijk”.