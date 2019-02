Broer Kevin Spacey vreest dat acteur zelfmoord wil plegen TK

20 februari 2019

11u47

Bron: ANP 0 Celebrities De broer van Kevin Spacey is bang dat de acteur zelfmoord zou kunnen plegen nu hij door meer dan dertig mannen wordt beschuldigd van seksueel misbruik. Dat vertelt Randy Fowler, de enige broer van Spacey, in The Sun.

De 63-jarige Fowler maakt zich grote zorgen om Spacey en dringt er bij hem op aan om zijn verantwoordelijkheid te nemen, zijn schuld toe te geven en zijn straf te erkennen wanneer de voormalig ‘House of Cards’-ster volgende maand voor de rechter verschijnt. Tot nu toe spreekt Spacey de beschuldigingen via zijn advocaten tegen. Mogelijk wil hij de waarheid niet onder ogen zien, denkt zijn broer.

Toch verwacht Randy, die al meer dan een decennium niet met Kevin heeft gesproken, dat het niet zo'n vaart zal lopen. "Ik maak me zorgen over het feit dat hij zelfmoord pleegt. Maar dan moet je denken: nee, hij is te narcistisch, dat zou hij waarschijnlijk niet doen. Maar je zou er versteld van staan ​​waartoe mensen in staat zijn als ze niet met de waarheid kunnen omgaan.”

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.