Broer Gordon stapt naar de rechter: "Ik kom op voor mijn ouders die niet meer leven" Dennis Jansen

07 maart 2018

15u44

Bron: AD 0 Celebrities Johny Heuckeroth stapt naar de rechter naar aanleiding van de biografie van zijn broer Gordon. De presentator onthult in het boek dat hij in zijn jeugd misbruikt is door een 'familielid'. 'Ik vermoed dat bijna alle kinderen in ons gezin zijn misbruikt', schrijft hij. Onzin, stelt Johny.

"Ik kom op voor mijn ouders die niet meer leven. Zij hebben bloed, zweet en tranen voor ons gelaten. Dit kan niet. Al mijn familieleden zijn furieus en nemen hier geen genoegen mee. Waar dit vandaan komt? Ik heb geen idee. Hij zit in zijn eigen bubbel, heeft zijn eigen waarheid. Mijn vader was een hardwerkende zakenman. We hadden goed te eten, gingen netjes gekleed. Wij hadden al een gelukkige jeugd, maar hij had de beste. En natuurlijk gebeurden er wel eens dingen, maar als je dat dan uitvergroot en stelt dat je hele jeugd naar de tyfus is, dát kan er bij mij niet in. Dan ben ik er klaar mee'', aldus Johny.

Gordon zit in zijn eigen bubbel. Hij heeft zijn eigen waarheid Broer Johny

Anderhalve ton

Gordon beschuldigt zijn broer er ook van dat hij een geleend geldbedrag, zo’n 150.000 euro, nooit heeft terugbetaald. "Ik kan er niets over zeggen'', vervolgt de eigenaar van een scooter- en fietsenwinkel, "de zaak is onder de rechter, maar je krijgt nu wel het gevoel dat iedereen je aankijkt. Met een andere blik. Dat is heel raar.''



Zus Lydia ging Johny vorige week voor met haar klachten over de biografie. Woedend reageerde zij op de beweringen van Gordon die zus Monique in het boek van diefstal beschuldigde. Zij zou geld van hun overleden moeder achterover hebben gedrukt. "Van alles wat hij schrijft is 70 procent gelogen'', aldus Lydia. "Mijn broer is een pathologische leugenaar.'' De uitlating van Gordon dat hun vader een alcoholist was, schoot bij Johny ook in het verkeerde keelgat. "Mijn hele familie is bezig met gerechtelijke stappen'', zegt Johny.



De klachten en aanklachten over de biografie stapelen zich op. Zo twijfelt Gerard Joling over een verdere samenwerking met Gordon, nadat ‘Geer’ Gordons kledingstijl, visagist, stylist en kledinglijn zou hebben gepikt. Jolings moeder ging zo ver dat haar zoon thuis niet meer welkom is als hij blijft werken met Gordon. "Het zou kunnen dat ik naar haar luister'', reageerde Joling bij de talkshow Jinek.

Ook BN’ers Erik de Zwart, Winston Gerschtanowitz, Renate Verbaan, John Ewbank, Jeff Trachta, Luuk Ikink en Marc van der Linden stellen dat de zanger liegt. De biografie van Gordon is inmiddels het best verkochte boek in Nederlander. Johny: "En dat doet extra zeer.''

Gordon zelf laat via Instagram weten zich niets aan te trekken van de kritiek. Zijn boek is inmiddels toe aan de derde druk. "Ik lach erom en weet dat mijn levensverhaal voor velen juist wel respect op heeft geleverd.''