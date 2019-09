Broer en zus van Aaron Carter vragen omgangsverbod tegen hem aan: “We moeten onze familie beschermen” Redactie

18 september 2019

08u15

Bron: AD 1 Celebrities Nick Carter laat via Twitter weten dat hij en zijn zus Angel hun jongere broer Aaron een omgangsverbod willen opleggen. Volgens de Backstreet Boy heeft hij 'geen andere keus dan zijn familie te beschermen'. Dit meldt The Hollywood Reporter. Aaron reageert woest op het nieuws.

“Gezien Aaron's toenemende zorgwekkende gedrag en zijn recentelijke bekentenis dat hij met de gedachte speelt om mijn zwangere vrouw en ongeboren kind te vermoorden, hadden wij geen andere keus dan harde maatregelen te treffen. Wij houden van onze broer en hopen oprecht dat hij de juiste behandeling krijgt voordat hij zichzelf of iemand anders iets aandoet," aldus Nick, die de hashtags #mentalhealth en #guncontrol aan zijn tweet toevoegde.

Aaron reageerde met een rits aan tweets op de mededeling van zijn broer. “Dus mijn broer vraagt een omgangsverbod aan. Nou dag Nick, we zijn voorgoed klaar met elkaar. Ik heb hem al 4 jaar niet gezien en dat ben ik ook niet van plan. Ik sla steil achterover van de beschuldigingen aan mijn adres, ik wil niemand iets aandoen en zeker mijn familie niet. Het enige dat ik hen vraag is me met rust te laten. Wat ons bindt is bloed, geen liefde. Ik hoef niet bij je in de buurt te zijn en bovendien was ik degene die zei klaar met je te zijn. Dus kap hiermee en laat me alleen voor de rest van mijn leven, ik smeek het je. Je hebt me mijn hele leven al gepest, Nick en je pijnigde me als kind. Je bent bang voor de waarheid," aldus Aaron, die flink los gaat op het sociale medium en ook reacties van volgers re-tweet.

Dinsdag kwam de jongste Carter nog in het nieuws nadat hij tijdens een psychische evaluatie bij hem thuis weigerde zijn wapenarsenaal af te staan. Een team van de politie en gezondheidsinstanties bracht een bezoek aan de voormalig kindster, omdat iemand in zijn omgeving had aangegeven zich zorgen om hem te maken. Of het hierbij om Nick en Angel ging is niet bekend. Aaron gaf in een interview toe dat hij aan schizofrenie lijdt, bipolair en manisch-depressief is en last heeft van acute angstaanvallen. Hij deed die opmerkelijke bekentenis in de Amerikaanse talkshow ‘The Doctors’. Hij toonde daar ook alle medicatie die hij moest nemen. Eerder gebruikte hij drugs om de pijn te verdoven, zo gaf hij ook toe.

LEAVE ME ALONE. FOR THE REST OF MY LIFE. IM BEGGING YOU. PLEASE. 🤝 I haven’t even seen you guys and nick you bullied me my whole life. And tortured me as a child. And everyone knows it. ITS BEEN PUBLIC. and now you’re scared of the truth. pic.twitter.com/kd7nIF49PI Aaron Carter(@ aaroncarter) link