Brody Jenner teleurgesteld dat vader Caitlyn Jenner niet naar huwelijk kwam

16 juli 2019

21u52

Brody Jenner (35), die momenteel te zien is in realityreeks 'The Hills: New Beginnings', heeft verteld hoe zijn vader, Caitlyn Jenner (69), last minute besloot om niet naar zijn huwelijk te komen.

In juni vorig jaar trouwde Brody Jenner, halfbroer van Kylie en Kendall Jenner, met Kaitlynn Carter. Zijn vader, Caitlyn, besloot op het laatste nippertje om de feestelijkheden af te zeggen. “Dat mijn vader niet aanwezig was op mijn huwelijk, was een tegenvaller", vertelt Brody in de realityreeks ‘The Hills’. “Om eerlijk te zijn, deed het best pijn. Ik had het fijn gevonden als ze er was geweest. Maar ze had blijkbaar betere dingen te doen.”

Alhoewel Caitlyn wel op de bridal shower en andere festiviteiten voorafgaand aan het huwelijk was, liet ze het afweten op de bruiloft. Naar verluidt had Caitlyn “werkverplichtingen die al maandenlang vastlagen en niet veranderd konden worden.” Volgens schoondochter Kaitlynn werden zij en Brody echter pas vlak voor het huwelijk daarvan op de hoogte gebracht: “Een week voor het huwelijk zegde Brody’s vader af", vertelde ze. “Brody deed er laconiek over, maar hij moet het hebben gevoeld. Al laat hij dat niet merken.”

Brody gaf wel toe dat hij zich nooit echt verbonden heeft gevoeld met Caitlyn, die in 2015 besloot door het leven te gaan als vrouw. “Mijn vader en ik hebben nooit echt een geweldige relatie gehad. Mijn familie heeft vele ups en downs gekend, maar mijn moeder is altijd de rots in de branding geweest.”