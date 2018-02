Britse schoonspringer Tom Daley verwacht eerste kindje TDS

14 februari 2018

19u47

Bron: Instagram 0 Celebrities Heugelijk nieuws, want de Britse schoonspringer Tom Daley wordt vader. De 23-jarige Olympiër en zijn wederhelft Dustin Lance Black (43) verwachten hun eerste kindje samen.

Dat deelde Daley zopas zelf mee op zijn Instagramprofiel. De schoonspringer deelt het mooie nieuws met een foto waarop hij en zijn partner een echografie tonen. Vorig jaar trouwde het koppel. Of de twee een jongen of een meisje verwachten, is voorlopig niet bekend.

HAPPY VALENTINES DAY! ❤️👨‍👨‍👦❤️ Een foto die is geplaatst door null (@tomdaley) op 14 feb 2018 om 14:44 CET

