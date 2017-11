Britse Metropolitan Police opent onderzoek naar Kevin Spacey MVO

14u44 0 AFP Celebrities De Metropolitan Police opent een onderzoek naar Kevin Spacey naar aanleiding van een (zoveelste) zware beschuldiging.

Een acteur die op het moment van de feiten 23 was, beweert dat hij samen met Spacey iets ging drinken, om daarna in slaap te vallen bij hem thuis. Hij werd echter weer wakker omdat Spacey 'een seksuele handeling' met hem aan het uitvoeren was. De feiten vonden plaats in 2008 te Londen, toen de oudere acteur er werkte als artistiek directeur van het 'Old Vic Theatre'. Het is de zoveelste in een lange reeks beschuldigingen aan het adres van Spacey.